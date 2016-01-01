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Архитектурное алюминиевое остекление и конструкции | Сalums

Архитектурное алюминиевое остекление и конструкции

комплексное изготовление светопрозрачных  конструкций  из алюминиевых профильных систем

Алюминиевое остекление

Фасадное остекление зданий в Москве | Calums

стеклянные крыши

панорамное остекление

витражное остекление

алюминиевые окна

купольное остекление

зенитные фонари

фасадное остекление

 

Входные группы из алюминия в Москве | Calums

Входные группы из алюминия

автоматические двери 
портальные раздвижные двери
складные панорамные двери 
входные группы для офиса 
алюминиевые двери со стеклом

входные группы для магазина

Цельностеклянные перегородки для офиса в Москве | Calums

Павильоны и перегородки 

зимние сады
торговые павильоны 

офисные перегородки

перегородки для зонирования
 

Промышленное остекление

Система навесного вентилируемого фасада Alucobond

Промышленное остекление зданий в Москве | Calums

Стеклянные козырьки и навесы

Алюминиевые фасады зданий в Москве | Calums

Вентилируемые фасады

Система навесного вентилируемого фасада Alucobond

Индивидуальные решения для нестандартных объектов

Воплощение архитектурных и дизайнерских проектов любой сложности

Дополнительный
сервис

Консультации экспертов, доставка, монтаж и  гарантийные обязательства

Премиальные
комплектующие 

Итальянская фурнитура высшего качества

Сложные алюминиевые конструкции в Москве | Calums

ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ

европейский лидер в области фурнитуры для алюминиевых окон и дверей

первый российский производитель алюминиевых композитных панелей

один из лидеров в сфере производства стекла

лидер по поставке алюминиевых композитных панелей и терракоты для навесных вентилируемых фасадов 

высококачественное полированное флоат-стекло

производитель 

алюмокомпозитных панелей и систем подоблицовочных конструкций для вентфасадов

Официальный 

дилер брендов

Среди наших 
клиентов
Строительные компании
Проектные организации 
Промышленные предприятия 
Архитектурные бюро и дизайнеры
Частные домовладельцы
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Сложные алюминиевые конструкции в Москве | Calums
Немного о нас

Calums Сomplex Aluminium Structures - изготовление и монтаж конструкции любой сложности и размера из алюминиевых профильных систем.

 

Выполняем фасадное и панорамное остекление, производим и монтируем входные группы, изготавливаем интерьерные, офисные, цельностеклянные перегородки, конструируем и устанавливаем раздвижные конструкции из алюминиевого профиля ALUTECH, с 2001 года.

 

Собственное производство и многолетний опыт работы с алюминиевыми системами, позволяют нам выполнять заказы полного цикла, от проектирования и переработки, до монтажа конструкций, любого масштаба и сложности.

Фасадное остекление зданий в Москве | Calums
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