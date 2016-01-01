Стекло. Листы и склейки: безопасность, удобство, красота
Архитектурное алюминиевое остекление и конструкции
комплексное изготовление светопрозрачных конструкций из алюминиевых профильных систем
автоматические двери
портальные раздвижные двери
складные панорамные двери
входные группы для офиса
алюминиевые двери со стеклом
входные группы для магазина
Индивидуальные решения для нестандартных объектов
Воплощение архитектурных и дизайнерских проектов любой сложности
Дополнительный
сервис
Консультации экспертов, доставка, монтаж и гарантийные обязательства
Премиальные
комплектующие
Итальянская фурнитура высшего качества
ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ
европейский лидер в области фурнитуры для алюминиевых окон и дверей
первый российский производитель алюминиевых композитных панелей
один из лидеров в сфере производства стекла
лидер по поставке алюминиевых композитных панелей и терракоты для навесных вентилируемых фасадов
высококачественное полированное флоат-стекло
производитель
алюмокомпозитных панелей и систем подоблицовочных конструкций для вентфасадов
Официальный
дилер брендов
Среди наших
клиентов
Строительные компании
Проектные организации
Промышленные предприятия
Архитектурные бюро и дизайнеры
Частные домовладельцы
Немного о нас
Calums Сomplex Aluminium Structures - изготовление и монтаж конструкции любой сложности и размера из алюминиевых профильных систем.
Выполняем фасадное и панорамное остекление, производим и монтируем входные группы, изготавливаем интерьерные, офисные, цельностеклянные перегородки, конструируем и устанавливаем раздвижные конструкции из алюминиевого профиля ALUTECH, с 2001 года.
Собственное производство и многолетний опыт работы с алюминиевыми системами, позволяют нам выполнять заказы полного цикла, от проектирования и переработки, до монтажа конструкций, любого масштаба и сложности.